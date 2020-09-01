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Тобольский "Кванториум" запускает проект трендов для подростков

Общество, 10:25 28 сентября 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Масштабный проект "Поколение SMART" запускает тобольский "Кванториум" с 28 сентября. Его цель - донести истинные ценности и современные тренды до подростков и молодежи, сообщает учреждение.

Для участников проекта пройдут видеолекции и прямые эфиры по пяти направлениям. Их научат созданию проектов, SMM-маркетингу, расскажут об интересных мероприятиях и о том, как участвовать в них в качестве волонтеров. Школьники также узнают о знаменитых тоболяках и их достижениях, а известные в городе люди сообщат школьникам в "Кванториуме" о своем вкладе в развитие творческого и инженерного потенциала детей.

Встречи со зрителями будут проходить на канале "Кванториума" в YouTube. Первым в прямой эфир выйдет руководитель технопарка Максим Вильцан 28 сентября, начало в 16 часов 30 минут.

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# кванториум

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