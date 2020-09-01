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Артисты Ялуторовского района гастролируют на новом автоклубе

Общество, 16:18 28 сентября 2020

Культура Ялуторовского района во ВКонтакте | Фото: Культура Ялуторовского района во ВКонтакте

Передвижной многофункциональный культурный центр поступил в Ялуторовский район в рамках нацпроекта "Культура". Самодеятельные артисты отправились на гастроли. Они побывают в 14 селах.

"Автоклуб на базе КамАЗа оснащен сценой трансформером. Есть комплект необходимого звукового, светового и мультимедийного оборудования с автономным источником электроэнергии. То есть в нашем передвижном клубе есть все необходимое, чтобы выступать перед зрителями и показывать кино", - рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в учреждении культуры муниципалитета.

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Ялуторовские артисты представят селянам концертную программу "Время первых". В шести деревнях пройдет показ советских фильмов под открытым небом.

График выездов автоклуба составлен с 25 сентября по 29 ноября.

Анжела Лебедева

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# автоклуб , национальный проект Культура , передвижной комплекс

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