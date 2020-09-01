Одиннадцать человек спасли при пожаре в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

11 человек спасли и еще 36 эвакуировали из жилого дома на ул. Парад Победы в Тюмени 27 сентября. Пожар произошел в одной из квартир.

Вызов поступил в 12 часов 16 минут. В многоэтажном доме №7 загорелась квартира на седьмом этаже.

"С пламенем боролись 22 человека личного состава. Было задействовано семь единиц техники", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Причины устанавливаются.

Инна Пахомова