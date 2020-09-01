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Студента года выберут в Тюменской области

Общество, 18:19 28 сентября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Отборочный региональный этап Российской национальной премии "Студент года-2020" стартовал в Тюменской области. Заявки принимают до 5 октября, сообщает Студенческий совет региона.

Участвовать могут студенты ссузов и вузов очной формы обучения в возрасте от 16 до 25 лет.

Предусмотрены индивидуальные и коллективные номинации. Подробности - в положении. Каждый студент имеет право принять участие только в одной номинации.

Заявки принимают по адресу studentgoda72@gmail.com до 5 октября.

Награждение победителей пройдет 7 октября. Они будут участвовать во всероссийском заочном этапе Национальной премии "Студент года-2020"

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