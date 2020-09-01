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Фильмы из Франции и Новой Зеландии взяли Гран-при фестиваля "Ноль плюс" в Тюмени

Общество, 15:56 28 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два фильма - "Как прогулять школу с пользой" французского режиссера Николя Ванье и "Воспылавший" режиссера Наташи Бишоп из Новой Зеландии - взяли Гран-при VII Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" в Тюмени. Он проходил 21-27 сентября и представил 110 фильмов из 40 стран, сообщают организаторы.

Лучшим фильмом международного конкурса полнометражного игрового кино стала лента "Команда мечты" Филиппа Абрютина и Максима Зыкова, Россия.

В короткометражном игровом кино победила картина "Мельница" Давида Дель Марэ, Италия.

Победителем короткометражного анимационного кино стал "Галчонок" Марата Нариманова, Россия.

Лучшим фильмом просветительского, документального и научно-популярного кино признан "Вратарь" Йохана Крамера, Нидерланды.

За вклад в развитие общечеловеческих ценностей награжден режиссер и продюсер Сергей Струсовский за проект “Русская литература”.

По мнению детского жюри, лучшим короткометражным фильмом признана лента "Незабудка" Николаса Гулдена из Великобритании.

Победителем среди короткометражных анимационных фильмов, по мнению детей, стало "Сказание о гуслях" Татьяны Кублицкой, Беларусь.

Специальным призом "Конька-горбунка" отметили фильм "Одеялко" россиянки Марины Мошковой.

Полный список автором и фильмов, получивших награды фестиваля "Ноль плюс", здесь.

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# кинофестиваль Ноль плюс

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