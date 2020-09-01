Астрономическая неделя в Тюмени: осень - время Марса

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Осень - лучшее время для наблюдения Марса в 2020 году. Искать красную планету нужно в созвездии Рыб после 19 часов.

По данным портала Astronet, 6 октября Марс максимально сблизится с Землей, а 13 октября наступит противостояние, близкое к великому. В любительский телескоп красная планета будет выглядеть как ярко-красный шар, при хороших условиях наблюдения можно разглядеть детали на его поверхности и полярную шапку.

В целом из планет Солнечной системы с 28 сентября по 4 октября можно наблюдать все, кроме Меркурия - он сейчас виден только в южных широтах. Самыми первыми на небе появляются Юпитер и Сатурн – их можно наблюдать в созвездии Стрельца еще в сумерках. Около 19 часов 20 минут обе планеты достигают кульминации, а к полуночи исчезают за горизонтом. 29 сентября Сатурн достигнет стояния с переходом к прямому движению, Юпитер продолжит двигаться в обратном направлении.

Время для наблюдения Венеры все больше сдвигается к утреннему. Планета восходит около 2 часов 30 минут, наблюдать ее можно до восхода Солнца. Венера движется в одном направлении с Солнцем по созвездию Льва. По яркому блеску ее легко отличить от других небесных объектов.

Уран и Нептун доступны для наблюдений с наступления темноты и до самого рассвета. Однако из-за удаленности обеих планет для их поиска понадобится аппарат с увеличением минимум 100 крат. Уран и Нептун движутся попятно по созвездиям Водолея и Овна соответственно.

Естественный спутник Земли Луна посетит за неделю созвездия Козерога, Водолея, Рыб и Овна. 1 октября она вступит в фазу полнолуния.

Из комет на неделе можно наблюдать NEOWISE (C/2020 F3) в созвездии Весов и 88P/Howell в Скорпионе. Среди астероидов самыми остаются Веста в созвездии Льва и Церера в созвездии Южной Рыбы.

Евгения Шевцова