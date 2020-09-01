Лучший арт-объект детсада определили в Заводоуковске

| Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru/ | Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru/

Победителями конкурса "Лучший участок детского сада" Заводоуковского округа в номинации "Арт-объект" признаны музыкальные руководители детского сада "Золушка" Ольга Хатющенко и Татьяна Салтовская.

12 дошкольных учреждений округа участвовали в конкурсе, сообщают организаторы.

"Прогулочный участок — место для проведения игр, образовательной деятельности, наблюдений за растениями и животными. Во время прогулок и экскурсий, через прикосновение к окружающему миру дошкольники учатся наблюдать, делать выводы, ориентироваться во времени и пространстве, учатся бережному отношению к природе", - отметили они.

В номинации "Спортивная зона" победа досталась воспитателю детсада "Рябинушка" Светлане Колычевой.

Воспитатели детсада "Светлячок" - Екатерина Мальцева, Марина Артемьева и Виктория Болденко - признаны лучшими в номинации "Прогулочная зона".

Конкурс "Лучший участок детского сада" прошел в рамках празднования Дня воспитателя, который отмечается 27 сентября.

Анжела Лебедева