  • 28 сентября 202028.09.2020понедельник
  • USD76,8195
    EUR89,6637
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Лучший арт-объект детсада определили в Заводоуковске

Общество, 17:24 28 сентября 2020

zavodoukovsk.admtyumen.ru/ | Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru/

Победителями конкурса "Лучший участок детского сада" Заводоуковского округа в номинации "Арт-объект" признаны музыкальные руководители детского сада "Золушка" Ольга Хатющенко и Татьяна Салтовская.

12 дошкольных учреждений округа участвовали в конкурсе, сообщают организаторы.

"Прогулочный участок — место для проведения игр, образовательной деятельности, наблюдений за растениями и животными. Во время прогулок и экскурсий, через прикосновение к окружающему миру дошкольники учатся наблюдать, делать выводы, ориентироваться во времени и пространстве, учатся бережному отношению к природе", - отметили они.

В номинации "Спортивная зона" победа досталась воспитателю детсада "Рябинушка" Светлане Колычевой.

Воспитатели детсада "Светлячок" - Екатерина Мальцева, Марина Артемьева и Виктория Болденко - признаны лучшими в номинации "Прогулочная зона".

Конкурс "Лучший участок детского сада" прошел в рамках празднования Дня воспитателя, который отмечается 27 сентября.

﻿

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детский сад , Заводоуковск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:19 28.09.2020Студента года выберут в Тюменской области
18:08 28.09.2020Астрономическая неделя в Тюмени: осень - время Марса
17:57 28.09.202029 сентября - события дня
17:46 28.09.2020В Тобольске выпустили иллюстрированный гид-путеводитель по городу