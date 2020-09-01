Тюменские депутаты обратились в Минсельхоз для решения вопросов пчеловодства

| Фото: Минсельхоз России во ВКонтакте | Фото: Минсельхоз России во ВКонтакте

Обращение о регулировании порядка действий заинтересованных сторон при отравлении пчел пестицидами направила Тюменская областная дума в Минсельхоз России. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Проблема, с которой обратились парламентарии к министру сельского хозяйства страны Дмитрию Патрушеву, заключается в том, что в действующем законодательстве нет нормативных актов, которые бы регламентировали ее решение.

Последний документ по этому поводу зафиксирован, как инструкция от 1989 года, которая, по мнению специалистов, устарела, а также формально не является нормативным правовым актом, т. к. не была опубликована в установленном порядке.

Кроме того, как следует из официального письма центральной лаборатории Россельхознадзора, в настоящее время отсутствует утвержденная методика по диагностике химического токсикоза пчел, поэтому химические лаборатории не могут выдать экспертное заключение о причинах гибели пчел.

Текст обращения.