Тюменцы вышли в финал всероссийского конкурса сувениров

| Фото: из сообщества "Легенды Сибири" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Легенды Сибири" во ВКонтакте (архив)

Компания "Легенды Сибири", ООО "Минсалим" и Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник попали в список лауреатов окружных этапов Всероссийского конкурса "Большой Урал".

Сразу пять сувениров тюменской компании "Легенды Сибири" стали призерами по итогам экспертной оценки. Так, в номинации "Гастрономический сувенир" был отмечен пряник "Легенды Сибири". Ему присудили третье место в категории "эконом-класс" (до 200 рублей).

Шишки в шоколаде "Легенды Сибири" расположились на втором месте в "средней ценовой категории", в которой была представлена продукция от 200 до 500 рублей.

В номинации "Сувенир города" второе место в "высокой ценовой категории" (от 500 до трех тысяч рублей) получил набор "Тюменская нефть". Открытка "Нефтяной край" - на третьем месте в номинации "Идея туристического сувенира". Набор "Современное косторезное искусство Тюмени и Тобольска" от компании "Легенды Сибири" в номинации "Сувенир региона" на третьем месте.

ООО "Мастерская Минсалим" представило на конкурс проект "Из Сибири с любовью". Он занял первое место в номинации "Идея туристического сувенира".

В числе призеров — два сувенира Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Так, колокольчику "Ермак" на третьем месте в номинации "Сувенир музея". Второе место - футболка "Таблица Д. И. Менделеева".

Специальный диплом "За популяризацию традиций региона" вручили руководителю фонда развития "Содружество" Елене Сулеймановой за подарочное издание "Энергия тысячелетий: возрождение традиций золотного шитья в Тюменской области".

Региональный финал Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" прошел в Екатеринбурге 25-26 сентября. В нем участвовали около 180 конкурсантов, авторы более 450 изделий из 16 регионов. Лауреаты примут участие в общенациональном финале Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" в Уфе в конце ноября.