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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ялуторовчанин спрятал наркотики в маске на лице

Происшествия, 12:49 29 сентября 2020

скриншот видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области

Мужчину, перевозившего наркотики, задержали полицейские на 74 км автодороги Тюмень-Ялуторовск, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль "Лада Гранта", который направлялся из Тюмени в Ялуторовск. У пассажира такси были обнаружены пакетики с героином. Один пакетик изъят из кармана спортивных брюк мужчины, еще два он хранил в медицинской маске, которая находилась на его лице.

60-летний ялуторовчанин в Тюмени у неизвестных лиц, с которыми связался через интернет, приобрел наркотик. Запрещенное вещество предназначалось для личного использования.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый ранее неоднократно судим за аналогичные преступления.

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# наркоделец , Ялуторовск

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