Депутат помог тюменцам восстановить благоустройство возле жилого дома

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Восстановить нарушенное благоустройство возле дома жильцам помог депутат Тюменской городской думы Юрий Коновалов. По ул. Червишевский тракт между домом № 88 и тротуаром находится газон с колодезными люками. После ремонта подземных коммуникаций вокруг них остались ямы, представлявшие угрозу пешеходам.

Жильцы обратились к депутату с просьбой принять меры. К решению проблемы Юрий Коновалов подключил руководство управы Калининского округа. В результате балансодержатель объектов - Тюмень водоканал - провел подсыпку грунта вблизи смотровых колодцев. Просадка грунта была устранена и теперь территория находится в удовлетворительном состоянии, а безопасности прохожих ничто не угрожает.

В пос. Березняковском регулируемый пешеходный переход оборудовали в рамках выполнения наказов жителей депутатам Тюменской городской думы. В 2019 году на пересечении ул. Омутинской и тюменской кольцевой автодороги был установлен светофор, но не было регулируемого пешеходного перехода.

Чтобы попасть на другую сторону дороги, местные жители вынуждены были, рискуя жизнью, ежедневно нарушать правила дорожного движения. С просьбой принять меры для безопасности пешеходов горожане обратились к депутату Сергею Пыхалову.

При сотрудничестве с администрацией города и правительством Тюменской области, а также ГИБДД эта проблема была решена. На данном участке дороги появился регулируемый пешеходный переход.

"Выполнение наказов жителей – одно из главных направлений в деятельности депутата, – отметил Сергей Пыхалов. – Как правило, обращения горожан отражают самые острые проблемы, а программа по их реализации является действенным инструментом в работе депутатов Тюменской городской думы".

Николай Ступников