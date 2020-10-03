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Котенку с необычным именем ищут хозяина

Общество, 18:27 02 октября 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте

Котенок по кличке Фенаблениус нуждается в хозяевах. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Малышу около двух месяцев. Его нашли рыбаки в траве вместе с другими котятами. Двух малышей удалось пристроить сразу, а Фенаблениус ждет своей очереди до сих пор. За это время он подрос, стал самостоятельным. По словам куратора, Фенаблениус – очень ласковый котенок, любит быть рядом с человеком.

Котенок стерилизован, приучен к лотку, начат курс вакцинации. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев – Елена.

Напомним, выбрать другого питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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