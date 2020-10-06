Юных тюменцев приглашают принять участие в акции "Крапивинский кораблик"

| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Акцию "Крапивинский кораблик" запустил тюменский Литературно-краеведческий центр. Принять участие в ней могут ребята до 14 лет, сообщают организаторы.

Организаторы ждут рисунки, поделки и аппликации в любой технике на тему, которая присутствует в большинстве произведений Крапивина, – корабли и кораблики. Это может быть бриг "Орион" или "Меркурий", фрегат "Африка", знаменитая Каравелла или любой другой корабль из произведений Командора.

Каждая работа должна быть отмечена этикеткой с указанием фамилии, имени и отчества, возраста, места учебы, контактного телефона и электронной почты участника, а также – фамилии, имени и отчества педагога. Участникам вручат дипломы. Лучшие произведения детского творчества войдут в одноименную выставку.

Принести работы можно по 30 октября в Литературно-краеведческий центр (ул. Первомайская, 14) в часы работы библиотеки (с 10 до 19 часов – в будние дни кроме понедельника, и с 10 до 18 часов – в выходные).