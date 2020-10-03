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Состав юниорской сборной по дзюдо определился в Тюмени

Спорт, 18:38 02 октября 2020

центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Состав юниорской сборной Тюменской области по дзюдо будет сформирован по итогам регионального первенства, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Соревнования среди юниоров и юниорок до 21 года прошли на татами центра 30 сентября. Победителями стали: Жумабек Гыязов, Шамиль Умаев, Серикбай Жанабеков, Роман Назаров, Софья Карнышева, Диана Селиневич, Юлия Воронова и Виктория Мусева.

Серебро завоевали Сархан Самедов, Шамсутдин Умаев, Иван Кобелев, Анастасия Лавришина и Сафура Рустамова.

Бронза на счету Вячеслава Форкуша, Фирдафса Максудова, Мухамада Хакимова, Владислава Коваленко и Али Чергизова.

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# дзюдо

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