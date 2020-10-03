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При пожаре в Тюмени погибла женщина

Происшествия, 13:38 03 октября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Женщина погибла в результате пожара в доме № 83 по ул. Демьяна Бедного в Тюмени 3 октября. Причина возгорания – короткое замыкание.

Сообщение поступило на пульт диспетчерской в 0 часов 21 минуту. Первые подразделения были на месте в 0 часов 29 минут.

"Произошел пожар в двухкомнатной квартире на площади в 48 квадратных метров. Работало три звена газодымозащитной службы. Эвакуирован 21 человек, спасены двое", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

В тушении огня приняли участие 24 человека личного состава. Было задействовано восемь единиц техники.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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