Тюменский тренер рассказала, как правильно носить тяжести

Фото: tyumen-city.ru. Архив Фото: tyumen-city.ru. Архив

Тренер по фитнесу Ольга Дехтевич рассказала, как правильно носить тяжести. Основное правило - равномерное распределение нагрузки и симметричная работа рук.

"Любую тяжесть нужно поднимать за счет активизации кора. Кор - это все, что находится между ребрами и тазом по всей окружности, включая поясничный отдел, косые мышцы, поперечную и прямую. Также сюда относится тазовое дно и нижняя часть живота. То есть нужно подтянуть ягодицы и низ живота", - пояснила тренер.

В случае с мешком картошки сначала его нужно положить на пол плашмя. Потом следует присесть, напрячь пресс и поднять сперва себя, а потом мешок, закидывать его на спину не надо. Несем перед собой на руках.

Приседать советуют и за тяжелыми пакетами. Кроме того, лучше разложить продукты так, чтобы вес пакетов был одинаковым. Если речь о громоздкой сумке, следует перекладывать ее из одной руки в другую. Спина всегда должна быть прямой.

На плечо закидывать тяжелые предметы не следует. Все, что можно перевезти, лучше класть в тележку и катить.

Для купания маленького ребенка следует ставить детскую ванну на что-то высокое - не придется низко наклоняться и напрягать поясницу. Здесь тоже действует принцип рычага: нужно не сгибать спину, чтобы оказаться на одном уровне с ребенком, а приседать к нему, пишет "Вслух.ру".