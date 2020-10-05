ФК "Тобол" потерпел крупное поражение в Аше

| Фото: ФК "Тобол" во Вконтакте | Фото: ФК "Тобол" во Вконтакте

ФК "Тобол" из Тобольска потерпел поражение в матче первенства России в третьем дивизионе (зона Урал и Западная Сибирь).

В Аше тоболяки уступили местному "Металлургу" со счетом 0:6. Первый гол хозяева забили уже на восьмой минуте матча, отличился Максим Румянцев. До перерыва ашинцы смогли отличиться еще дважды. Дубль оформил Андрей Курьянов. Во втором тайме "Металлург забил еще три гола. Дважды отличился Илья Малышев, один гол на счету Тимура Кутлусурина.

"Проиграли по делу. Хозяева были сильнее во всех компонентах игры и заслуженно победили. У нас же по-прежнему проблемы с составом. В этот раз в Ашу по разным причинам смогли привезти всего 14 человек. В самом начале игры травму получил наш основной голкипер, что тоже повлияло на исход матча", - рассказал главный тренер "Тобола" Петр Парахин.

После очередного тура "Тобол" опустился на девятую строчку в турнирной таблице. На счету подопечных Петра Парахина 10 очков.

Следующий поединок тоболяки проведут дома 10 октября. На стадионе "Тобол" они примут СШОР "Звезда" из Перми.

Евгений Новоселов