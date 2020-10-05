Тюменские фонтаны готовят к зиме

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Перед наступлением зимы в Тюмени "консервируют" фонтаны. 5 октября мастера подрядной организации работают с "сухим" фонтаном на площади 400-летия Тюмени, сообщает городская администрация.

Далее подрядчик перейдет на Цветной бульвар, затем на площадь Единства и Согласия, к ДК "Нефтяник". Всего в Центральном округе восемь фонтанов, в Восточном их пять, в Калининском и Ленинском по три. "Замерли" фонтаны в сквере Ветеранов энергетики, Корабельном сквере и на бульваре Гостеприимства.

"Обычный фонтан с чашей проще "консервировать", а с "сухого" нужно скурпулезно поэтапно снимать необходимые детали. Сейчас рабочие откручивают каждую из 133 форсунок. Вода сливается поэтапно, сначала основная часть, затем оставшаяся. Когда закончим работы, укроем фонтан деревянным настилом. Это необходимо сделать, чтобы внутрь не попадали грязь и мусор", – рассказал руководитель подрядной организации Иван Белоногов.

За каждым объектом закреплен куратор – специалист службы заказчика, который проверяет качество работ. Согласно муниципальному контракту, действующему с 15 апреля по 15 октября, подрядчики обязаны ежедневно проверять состояние всех фонтанов, контролировать работу насосов.