Мастерица из Ялуторовского острога научит рисовать ангелов

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Творческих тюменцев приглашают на мастер-класс "Рисуем ангела" 6 октября в 14 часов.

Он пройдет в прямом эфире на YouTube-канале культурного центра "Арт-Вояж". Проведет занятие мастер Ялуторовского острога Елена Корсун.

Для участия нужно заранее подготовить бумагу или белый картон, круглую и плоскую кисти и краски. Присоединиться к мастер-классу можно всей семьей, он рассчитан даже на самых юных художников.

Готовой картиной можно украсить интерьер квартиры или подарить близким.

Евгения Шевцова