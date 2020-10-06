Началось голосование за "Студента года" в Тюменской области

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

123 человека участвуют в региональном этапе конкурса "Студент года - 2020" в Тюменской области, из них 90 претендентов - в индивидуальных и 33 - в коллективных номинациях.

Параллельно с жюри выбрать лучших могут сами студенты региона. Народное голосование открылось в соцсетях Студенческого совета и продлится до 15 часов 7 октября.

"С помощью голосования мы определим, кто получит приз от Студсовета. Это неофициальная номинация конкурса. А официальных победителей конкурса определит жюри. Для участников из ссузов предусмотрено шесть индивидуальных и четыре коллективных номинации, самой популярной стала категория "Профессионал года". Участники из вузов борются в шести индивидуальных и семи коллективных номинациях, наибольшее количество заявок подали претенденты на звание "Общественник года", - сообщила руководитель пресс-службы Студенческого центра Тюменской области Виктория Елизарова.

Имена победителей по номинациям и двух обладателей главного титула "Студент года - 2020" назовут 7 октября. Далее представителям Тюменской области предстоит участие в федеральном этапе. Финал всероссийской премии пройдет с 14 по 19 ноября в Москве.

Татьяна Ковалева