Музей Уватского района стал призером Всероссийского конкурса

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Краеведческий музей туртасской средней школы занял второе место в номинации "Сельский музей" на федеральном этапе конкурса, организованном партией "Единая Россия". Диплом победителя и денежный сертификат в размере 300 тыс. рублей вручили директору музея, заслуженному учителю РФ Татьяне Кухаренко 5 октября, сообщает администрация Уватского района.

"В этом году мы побывали в экспедиции – это те места, где сражалась 178 стрелковая дивизия. Удалось установить личность 95 воинов, которые умерли на этапе эвакуации в госпиталь. Отыскали личные вещи старшины: мундштук, зеркальце, опасную бритву и карандаш. Такие предметы мы передаем родственникам солдат, но только после того, как получаем подтверждение из архивов о факте установления личности. Самая значимая находка для нас – это солдатский медальон", – рассказала Татьяна Кухаренко.

В фонде школьного музея насчитывается более 5 тыс. экспонатов: книги, альбомы, переписки с военными архивами, воспоминания участников Великой Отечественной войны. Часть экспозиции – личные вещи жителей, которые они передали в музей, а остальные – найденные в экспедициях поискового отряда "Югра". В октябре отряду исполнится 33 года со дня основания.

Добавим, в 2020 году конкурс "Лучший музей памяти Великой Отечественной войны" приурочен к юбилею Победы. Было подано 3 тыс. 176 заявок от регионов. 148 музеев вышли в финал.