Цветочные клумбы в Тюмени убирают на зиму

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цветники в Тюмени убирают на зиму. Садовые работы завершат к 15 октября, сообщает городская администрация.

Убраны цветники в районе ул. Александра Пушкина и Старого Тобольского тракта в Антипино, в Корабельном сквере, на ул. Судостроителей, 16. Сохранились вазоны и композиции на площади Памяти и в сквере Мужества.

Специалисты по благоустройству ежедневно осматривают клумбы. Растения, пострадавшие от сезонных заморозков, убирают. Вазоны помещают на хранение.