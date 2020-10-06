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Цветочные клумбы в Тюмени убирают на зиму

Общество, 18:09 06 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цветники в Тюмени убирают на зиму. Садовые работы завершат к 15 октября, сообщает городская администрация.

Убраны цветники в районе ул. Александра Пушкина и Старого Тобольского тракта в Антипино, в Корабельном сквере, на ул. Судостроителей, 16. Сохранились вазоны и композиции на площади Памяти и в сквере Мужества.

Специалисты по благоустройству ежедневно осматривают клумбы. Растения, пострадавшие от сезонных заморозков, убирают. Вазоны помещают на хранение.

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# клумбы , цветы

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