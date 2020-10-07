Тюменские педагоги прошли в финал Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям"

| Фото: школа актерского мастерства театра "НАШ" ВКонтакте | Фото: школа актерского мастерства театра "НАШ" ВКонтакте

Три педагога из Тюменской области прошли в федеральный очный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы допобразования "Сердце отдаю детям", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Педагог "Пионера" Наталия Лагун представляет регион в номинации "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью". Педагог по робототехнике Центра внешкольной работы Омутинского района Дмитрий Белкин - в номинации "Техническая". Педагог детского театра "НАШ" дворца "Пионер" Михаил Гончаров - в номинации "Профессиональный дебют".

Финальные испытания конкурса "Сердце отдаю детям" пройдут в Санкт-Петербурге в ноябре.