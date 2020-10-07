Проект подготовки управленческих команд школ реализует ТюмГУ на Ямале

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Проект подготовки управленческих команд школ ЯНАО предложил к реализации врио ректора ТюмГУ Ивана Романчука во время встречи с губернатором округа Дмитрием Артюховым, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Программа может также включать в себя курсы повышения квалификации для учителей и программы каникулярных школ для талантливых выпускников округа. Мы в течение нескольких лет планомерно, комплексно и успешно работаем со школами в рамках регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение", который создан на базе ТюмГУ при поддержке образовательного центра "Сириус", - сказал врио ректора.

Романчук и Артюхов обсудили развитие отношений в рамках Западно-Сибирского межрегионального НОЦ по тематике арктических исследований и подготовке кадров. Они подчеркнули необходимость совместной работы по изучению ресурсов "холодного мира", качества окружающей среды и социокультурных аспектов человека в Арктике.