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Проект подготовки управленческих команд школ реализует ТюмГУ на Ямале

Общество, 17:32 07 октября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Проект подготовки управленческих команд школ ЯНАО предложил к реализации врио ректора ТюмГУ Ивана Романчука во время встречи с губернатором округа Дмитрием Артюховым, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Программа может также включать в себя курсы повышения квалификации для учителей и программы каникулярных школ для талантливых выпускников округа. Мы в течение нескольких лет планомерно, комплексно и успешно работаем со школами в рамках регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение", который создан на базе ТюмГУ при поддержке образовательного центра "Сириус", - сказал врио ректора.

Романчук и Артюхов обсудили развитие отношений в рамках Западно-Сибирского межрегионального НОЦ по тематике арктических исследований и подготовке кадров. Они подчеркнули необходимость совместной работы по изучению ресурсов "холодного мира", качества окружающей среды и социокультурных аспектов человека в Арктике.

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# Дмитрий Артюхов , Иван Романчук , ТюмГУ

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