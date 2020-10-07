Последствия аварии со школьным автобусом отработали аромашевские спасатели

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Последствия условного дорожно-транспортного происшествия со школьным автобусом и бензовозом ликвидировали спасатели в Аромашевском районе, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

По легенде учений на участке объездной дороги Аромашево - Вагай в районе водозабора столкнулись школьный автобус и бензовоз. Автобус, перевозивший детей, опрокинулся, а у бензовоза произошла разгерметизация емкости с дизельным топливом.

В учениях все экстренные службы района отработали управление силами и средствами муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.