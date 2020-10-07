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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Последствия аварии со школьным автобусом отработали аромашевские спасатели

Общество, 10:46 07 октября 2020

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Последствия условного дорожно-транспортного происшествия со школьным автобусом и бензовозом ликвидировали спасатели в Аромашевском районе, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

По легенде учений на участке объездной дороги Аромашево - Вагай в районе водозабора столкнулись школьный автобус и бензовоз. Автобус, перевозивший детей, опрокинулся, а у бензовоза произошла разгерметизация емкости с дизельным топливом.

В учениях все экстренные службы района отработали управление силами и средствами муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , ДТП , учения

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