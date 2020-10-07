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В Тюмени 80-летний мужчина разбился насмерть, выпав из окна

Происшествия, 11:24 07 октября 2020

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Тело 80-летнего мужчины обнаружили на козырьке подъезда жилого дома № 2 на ул. Таврической в Тюмени утром 7 октября. Он упал с высоты девятого этажа.

Об этом корреспонденту агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.

Сообщение поступило в полицию в 6 часов 14 минут.

"Смерть пенсионера наступила в результате падения из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. По предварительной версии, случившееся не носит криминальный характер. Обстоятельства выясняются", — сообщила Новопашина.

На месте работают сотрудники регионального управления следственного комитета РФ.

Инна Пахомова

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# падение с высоты , пожилые люди , полиция

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