В Тюмени 80-летний мужчина разбился насмерть, выпав из окна
Тело 80-летнего мужчины обнаружили на козырьке подъезда жилого дома № 2 на ул. Таврической в Тюмени утром 7 октября. Он упал с высоты девятого этажа.
Об этом корреспонденту агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.
Сообщение поступило в полицию в 6 часов 14 минут.
"Смерть пенсионера наступила в результате падения из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. По предварительной версии, случившееся не носит криминальный характер. Обстоятельства выясняются", — сообщила Новопашина.
На месте работают сотрудники регионального управления следственного комитета РФ.
Инна Пахомова