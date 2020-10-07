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Нападающий "Рубина" Вадим Кравченко сыграл трехсотый матч в чемпионате ВХЛ

Спорт, 13:31 07 октября 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" в чемпионате Высшей хоккейной лиги переиграл тольяттинскую "Ладу" – 3:1. Для форварда сибирской дружины Вадима Кравченко этот матч стал трехсотым в чемпионате ВХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Всего на счету 26-летнего нападающего – 165 очков в лиге (64+101). Из них 99 баллов (30+69) он заработал в 153 поединках за тюменскую команду. Следующее результативное действие станет для Кравченко юбилейным.

Также в ВХЛ Вадим Кравченко играл за челябинский "Челмет", "Спутник" из Нижнего Тагила и "Торпедо" из Усть-Каменогорска.

Трехсотый поединок Вадима Кравченко в лиге пришелся на день рождения его супруги Александры Кравченко , которая не так давно подарила ему ребенка, а до этого она работала в тюменском клубе.

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# ХК Рубин , хоккей

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