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Генпрокуратура контролирует проверку загрязненных берегов Камчатки

Общество, 13:09 07 октября 2020

| Фото: МЧС РФ по Камчатскому краю

Около 1 тыс. проб воды, песка, донных отложений и воздуха исследовали в районе Халактырского пляжа на Камчатке с привлечением Генпрокуратуры РФ.

Обследованы объекты, которые могли стать причиной загрязнения. В их числе захороненные отходы Козельского и Радыгинского полигонов, по которым поступила информация в прокуратуру. Оценку их соответствия требованиям закона дадут вместе с результатами проб.

Напомним, первоначальные пробы воды, проведенные Камчатским УГМС, показали превышение предельно допустимых показателей нефтепродуктов в 4 раза, фенола - в 2,5 раза. Также ядовитые вещества обнаружили в пробах воды и песка с берегов бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная.

В управлении Росприроднадзора края и центре гигиены и эпидемиологии по Камчатскому краю продолжаются исследования проб песка, морской воды, донных отложений, гидробионтов и водорослей в бухтах Малая Лагерная, Большая Лагерная, Бабья и на Озерновской косе и на полигонах.

Результаты исследования атмосферного воздуха в районе Халактырского пляжа загрязнения не установили.

Также межведомственная комиссия оценила обстановку акватории водных объектов Камчатки с вертолета. Причину загрязнений устанавливают специалисты.

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# Камчатка , экология

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