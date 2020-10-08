Лекцию о "невозможных фигурах" прочитают в тюменском музейном комплексе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лекция "Коллекция невозможных фигур" начнется в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 8 октября в 18 часов, сообщают организаторы.

"Человек неустанно мысленно создает вокруг себя то, что для него будет просто и понятно. Он даже не может себе представить, что некоторые объекты, окружающие его, могут быть "невозможными". С момента публикации короткой статьи отцом и сыном Пенроузами в 1958 году так называемые невозможные фигуры все больше и больше привлекают внимание психологов, ученых-компьютерщиков и математиков", — рассказали организаторы.

На лекции рассмотрят рисунки, картины и варианты объемных фигур, которые своей противоречивой структурой поражают взгляд. Перед собравшимися выступит методист по музейно-образовательной деятельности Евгения Рябова.

Вход свободный, но необходима предварительная запись, поскольку количество мест ограничено. Записаться можно по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72. С собой необходимо взять защитную маску. Возрастное ограничение: 16+.