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8 октября в Тюмени переменчивый ветер

Общество, 08:32 08 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 6 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 8 октября, прогнозирует сервис Gismeteo.

К ночи похолодает до плюс трех.

Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

В течение дня ветер будет менять направление с северо- на юго-западное и обратно. Его скорость составит 5-7 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное: 769-771 мм рт. ст.

Заход солнца в 17 часов 52 минуты. Долгота дня 10 часов 56 минут.

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