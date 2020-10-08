8 октября в Тюмени переменчивый ветер
| Фото: ИА "Тюменская линия"
До плюс 6 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 8 октября, прогнозирует сервис Gismeteo.
К ночи похолодает до плюс трех.
Синоптики обещают переменную облачность без осадков.
В течение дня ветер будет менять направление с северо- на юго-западное и обратно. Его скорость составит 5-7 метров в секунду.
Атмосферное давление повышенное: 769-771 мм рт. ст.
Заход солнца в 17 часов 52 минуты. Долгота дня 10 часов 56 минут.