Заявки на конкурс "ПРО Образование 2020" принимают до 25 октября

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Заявки на конкурс "ПРО Образование 2020" принимают до 25 октября. К участию приглашают СМИ, журналистов, блогеров, педагогов и школьников, публикующих материалы по образовательной тематике, сообщает Министерство просвещения России.

Конкурс проводится в онлайн-формате. Ознакомиться с положением и заявиться к участию можно в специальном разделе официального сайта Минпросвещения России. Участники имеют право подать по одной конкурсной заявке в каждой из десяти номинаций.

Итоги конкурса подведут 6-9 ноября. Награждение лауреатов состоится 12 ноября.