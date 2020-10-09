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Заявки на конкурс "ПРО Образование 2020" принимают до 25 октября

Общество, 08:07 09 октября 2020

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Заявки на конкурс "ПРО Образование 2020" принимают до 25 октября. К участию приглашают СМИ, журналистов, блогеров, педагогов и школьников, публикующих материалы по образовательной тематике, сообщает Министерство просвещения России.

Конкурс проводится в онлайн-формате. Ознакомиться с положением и заявиться к участию можно в специальном разделе официального сайта Минпросвещения России. Участники имеют право подать по одной конкурсной заявке в каждой из десяти номинаций.

Итоги конкурса подведут 6-9 ноября. Награждение лауреатов состоится 12 ноября.

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# конкурс , Министерство просвещения РФ , образование

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