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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В каждом третьем автобусе в Тюмени нарушают масочный режим

Общество, 15:53 08 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 600 автобусов и маршрутных такси проверили на соблюдение санитарных правил в Тюмени с 30 сентября по 7 октября.

Почти в 30% выявлены нарушения санитарных правил. Масками пренебрегают как пассажиры, так и водители и кондукторы, рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Распопова. Для сравнения: в июле и августе нарушения отмечали в 3-5% автобусов и маршруток.

Также нарушения санитарных норм выявляют в предприятиях торговли и общественного питания. За неделю протоколы о приостановлении деятельности вынесены в отношении четырех предприятий общепита, двух магазинов и парикмахерской. Нарушения обычно одни и те же: нет запаса масок, дезинфицирующих средств, антисептиков для посетителей.

Юлия Распопова рекомендовала тюменцам старше 65 лет ограничить посещения общественных мест. "Соблюдайте самоизоляцию, просите родных помочь с платежами, чтобы самим не ходить в банк или на почту. Соблюдайте масочный режим – это самая эффективная мера профилактики коронавируса", - подчеркнула она.

Евгения Шевцова

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# автобусы , масочный режим , рейды , Роспотребнадзор

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