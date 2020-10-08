В каждом третьем автобусе в Тюмени нарушают масочный режим

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 600 автобусов и маршрутных такси проверили на соблюдение санитарных правил в Тюмени с 30 сентября по 7 октября.

Почти в 30% выявлены нарушения санитарных правил. Масками пренебрегают как пассажиры, так и водители и кондукторы, рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Распопова. Для сравнения: в июле и августе нарушения отмечали в 3-5% автобусов и маршруток.

Также нарушения санитарных норм выявляют в предприятиях торговли и общественного питания. За неделю протоколы о приостановлении деятельности вынесены в отношении четырех предприятий общепита, двух магазинов и парикмахерской. Нарушения обычно одни и те же: нет запаса масок, дезинфицирующих средств, антисептиков для посетителей.

Юлия Распопова рекомендовала тюменцам старше 65 лет ограничить посещения общественных мест. "Соблюдайте самоизоляцию, просите родных помочь с платежами, чтобы самим не ходить в банк или на почту. Соблюдайте масочный режим – это самая эффективная мера профилактики коронавируса", - подчеркнула она.

Евгения Шевцова