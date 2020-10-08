Специалисты рассказали, как не подцепить коронавирус маской

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Маски вошли в наш ежедневный обиход и уже стали приметой времени. Специалисты рассказывают, как правильно пользоваться этим важным средством индивидуальной защиты, и что нужно помнить при надевании маски?

Как правильно носить маску, чтобы не заболеть и не заразить окружающих.

Перед тем как надеть новую маску, помойте руки с мылом или обработайте антисептиком. Наденьте маску так, чтобы ее верхняя часть плотно закрывала нос, а нижняя – подбородок. Внимание! Медицинская маска должна прилегать к лицу белой поверхностью. По бокам не должно остаться зазоров.

Когда носите маску не трогайте ее руками. Не забывайте менять маску каждые два часа.

Обработайте руки перед тем как снять маску. Чтобы снять маску возьмите ее за лямки. Выверните маску наружной поверхностью внутрь, положите в пакет и выбросите в контейнер для мусора. Снова обработайте руки.

Не забывайте стирать тканевую маску каждый день. После стирки проглаживайте маску утюгом. Когда не надеваете маску, носите ее в чистом защищенном месте. Надевайте только сухую и чистую маску. Не надевайте чужие маски даже после стирки.