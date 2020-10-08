Есенгалий Ибраев: в Турции без масок ходят только наши туристы

Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети | Фото: Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети | Фото:

Россияне пренебрегают правилами санитарной безопасности во время путешествий по другим странам. На улицах Стамбула маски не надевают лишь туристы из России и постсоветских стран, в этом убедился руководитель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

"Местное население в Турции поголовно в масках, от мала до велика, причем не только в помещениях, но и на улицах. Кроме того, в любом заведении общепита, торговом центре, вообще во всех общественных местах на каждом углу установлены санитайзеры для обработки рук. Местные очень дисциплинированы, а наших туристов видно сразу - если идут люди без масок, значит, земляки из России или постсоветского пространства", - рассказал он.

Лидер региональной казахской общины работал в качестве международного наблюдателя на парламентских выборах в Киргизии. Возвращаться домой пришлось сложным маршрутом, через столицу Турции и Москву.

В Стамбуле обслуживающий персонал внимательно следит за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

"Думаю, что люди не запуганы какими-то репрессиями. Они понимают - рост заболеваемости коронавирусом может привести к введению суровых ограничений для бизнеса, которым они живут. К соблюдению противоэпидемических правил турков призывает не только светская власть, но и духовенство", - отметил Ибраев.

Руководитель национально-культурной автономии казахов Тюменской области призвал своих соплеменников и всех тюменцев тщательно соблюдать правила безопасности как дома, так и за рубежом.

"Я нигде не снимал маску. И, кроме того, принимал рекомендованные нашим Минздравом недорогие отечественные профилактические противовирусные препараты - спрей и таблетки. Кроме того, постоянно мыл руки или обеззараживал их с помощью карманного распылителя антисептика", - поделился он собственным опытом.

По мнению Есенгалия Ибраева, именно это позволило ему избежать заражения во время длительного и сложного международного путешествия. Вернувшись в Тюмень, он в аэропорту Рощино сдал обязательный анализ на COVID-19 методом ПЦР. Эта процедура заняла не более 15 минут, а результат теста путешественник получил через полдня. Тест оказался отрицательным.

"Обязательное размещение результатов теста на портале госуслуг тоже не отняло много времени. Система выстроена, она работает", - подчеркнул Ибраев.

Напомним, что по данным областного управления Роспотребнадзора, только с 5 по 7 октября диагноз COVID-19 подтвердился у 14 жителей Тюменской области, отдохнувших в Турции.

Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети Фото со страницы Есенгалия Ибраева в соцсети

Евгений Бабенко