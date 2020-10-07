14 тюменцев привезли COVID-19 из Турции

Фото: сообщество аэропорта Рощино во "ВКонтакте" Фото: сообщество аэропорта Рощино во "ВКонтакте"

У 14 жителей Тюменской области, отдохнувших в Турции, подтвердился COVID-19. Данные с 5 по 7 октября опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. Всего диагноз коронавирусная инфекция поставлен 51 человеку, все они вернулись из зарубежного отдыха.

Начиная с 1 августа в Тюменскую область прибыли 9 тыс. 329 жителей, из них 9 тыс. 180 прошли обследование. 149 граждан нарушили сроки обследования, на них составили протоколы об административном правонарушении.

Напомним, что прибывшим из-за рубежа россиянам в течение трех дней после возвращения необходимо сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Затем самостоятельно разместить результат на Едином портале государственных и муниципальных услуг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

В случае появления любого ухудшения здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия граждане должны обратиться за помощью без посещения медицинских организаций.