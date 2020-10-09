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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врачи рассказали, как пандемия COVID-19 отразилась на психике людей

Общество, 12:42 09 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Пандемия COVID-19 стала причиной страхов и дополнительного стресса у людей. Оказание качественной психиатрической помощи, несмотря на ограничительные меры, не останавливалось.

Как рассказала начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской помощи областной психиатрической больницы Анастасия Серкова, время непростое, у людей возникает очень много вопросов.

"Окружающая обстановка стрессогенна. Нашей задачей было не только сохранить, но и увеличить доступность психиатрической помощи. В частности, было внедрено дистанционное консультирования. Помощь людям с хроническими психическими расстройствами мы оказывали на дому. Никто из пациентов, которым требуется лечение и наблюдение, не выпал из нашего поля внимания", - подчеркнула она.

Врачи во всем мире отмечают, что уровень непсихотических расстройств, пограничных невротических, неврозов, связанных со стрессом , расстройством адаптации растет. Качественную психиатрическую помощь может получить каждый. В Тюменской области придерживаются мировых тенденций и комплексно подходят к решению проблем пациентов. При необходимости с одним человеком работают и психиатр, и психотерапевт, и психолог.

"Если вы почувствовали душевное смятение, нарушился сон, аппетит, мрачные мысли - обязательно обратитесь к специалистам. Самое большое заблуждение, что все пройдет само. Психиатрическая помощь для граждан бесплатна. Главная наша задача не записать куда-то человека, а оказать помощь, выручить", - добавила Анастасия Серкова.

Тюменская область — в числе первых регионов России, где был организован Центр суицидальной превенции. Работают здесь как со взрослыми, так и с детьми. Информация стекается со всего региона. Для удобства граждан действует телефон доверия 8-800-220-8000.

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# помощь , психиатрия

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