Как избежать заражения COVID-19 в транспорте, рассказал академик РАН

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается одним из важнейших правил профилактики в условиях пандемии.

Об этом в интервью радио Sputnik напомнил академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, надевать маску нужно не в автобусе, а заранее, подходя к остановке общественного транспорта.

"Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте. Желательно надевать и перчатки, если вы вдруг забыли их – как можно меньше касаться предметов и не касаться потом лица, тела, и при первой же возможности вымыть руки", – рассказал он.

Вероятность заражения снижает также проветривание в салоне автобуса. Кроме того, по возможности, важно соблюдать дистанцию в общественном транспорте.

"Чем дальше находишься от других людей, тем меньше риск заражения. Но в часы пик такой режим соблюдать невозможно. Все же главное – это маски", – подытожил Вадим Покровский. Еще лучше ходить пешком – это во всех отношениях не только не вредно, но и полезно, добавил он.