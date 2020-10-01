Тюменцев попросили в выходные остаться дома
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В ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав России, поэтому важно следовать простым советам.
Минздрав советует провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. "Мы просим вас воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест. Ограничьте, по возможности, использование общественного транспорта", - отмечается в сообщении.⠀
Ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе – COVID-19.⠀
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"Поддержите медицинских работников и систему здравоохранения, не допустив взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших", - призвал Минздрав.
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