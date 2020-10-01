Тюменцам дали рекомендации по лечению ОРВИ в период коронавируса
| Фото: портал "Тюмень - наш дом"
Рекомендации тюменцам при появлении признаков ОРВИ дала руководитель "Учебно-методического центра городской поликлиники №8" Людмила Целлер.
Оставайтесь дома и вызовите врача, пейте больше жидкости, а также примите жаропонижающее средство, если температура выше 38 градусов.
Начинайте принимать противовирусные препараты, если они есть в наличии (умифеновир, интерферон-альфа).
Схема лечения: взрослым умифеновир 200 мг четыре раза в день в течение пяти дней. Интерферон-альфа капли в нос (спрей) пять раз в день (разовая доза 3000 МЕ) в течение пяти дней.