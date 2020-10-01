Абалакский мужской монастырь закрыт на карантин из-за COVID-19

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Абалакский мужской монастырь в связи с коронавирусом закрыт для посещения паломников и богомольцев, сообщается на официальном сайте.

Желающие могут внести денежное пожертвование или заказать требы онлайн.

Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь находится в 30 км от Тобольска.

Напомним, ранее стало известно о закрытии на карантин Свято-Троицкого мужского монастыря в Тюмени. Коронавирусная инфекция подтверждена у нескольких монахов.

Известно, что четыре монастыря, входящие в состав Тобольско-Тюменской митрополии закрыты на карантин из-за случаев заражения COVID-19. Информация уточняется.