Абалакский мужской монастырь закрыт на карантин из-за COVID-19
abalak-monastery.cerkov.ru
Абалакский мужской монастырь в связи с коронавирусом закрыт для посещения паломников и богомольцев, сообщается на официальном сайте.
Желающие могут внести денежное пожертвование или заказать требы онлайн.
Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь находится в 30 км от Тобольска.
Напомним, ранее стало известно о закрытии на карантин Свято-Троицкого мужского монастыря в Тюмени. Коронавирусная инфекция подтверждена у нескольких монахов.
Известно, что четыре монастыря, входящие в состав Тобольско-Тюменской митрополии закрыты на карантин из-за случаев заражения COVID-19. Информация уточняется.