В Тюменской области четыре монастыря закрыли на карантин из-за COVID-19

Иоанно-Введенский женский монастырь | Фото: tobolsk-eparhia.ru Иоанно-Введенский женский монастырь | Фото: tobolsk-eparhia.ru

Четыре монастыря в Тюменской области закрыты на карантин из-за случаев заражения COVID-19 насельников Свято-Троицкого монастыря в Тюмени.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии Григорий Мансуров. По его словам, карантин в монастырях ввели на неопределенный срок.

"Восьмого октября было принято решение закрыть Свято-Троицкий мужской монастырь Тюмени, Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь (Тобольский район), Богородице-рождественский женский монастырь в Тюмени. Точные сроки возобновления работы сейчас назвать затруднительно", - отметил Григорий Мансуров.

По словам священника, все заразившиеся COVID-19 - из Свято-Троицкого мужского монастыря Тюмени. Один заболевший госпитализирован, еще у нескольких человек болезнь протекает в легкой форме. Они изолированы и лечатся в Свято-Троицком монастыре. В остальных монастырях заразившихся нет, здесь карантин ввели в предупредительных целях.

Монастыри в Тюмени и Тобольском районе закрыты для посещения паломников и богомольцев. Желающие могут внести денежное пожертвование или заказать требы онлайн.

Евгений Новоселов