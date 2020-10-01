  • 11 октября 202011.10.2020воскресенье
  • USD77,0284
    EUR90,7163
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области четыре монастыря закрыли на карантин из-за COVID-19

Общество, 12:44 11 октября 2020

tobolsk-eparhia.ru Иоанно-Введенский женский монастырь | Фото: tobolsk-eparhia.ru

Четыре монастыря в Тюменской области закрыты на карантин из-за случаев заражения COVID-19 насельников Свято-Троицкого монастыря в Тюмени.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии Григорий Мансуров. По его словам, карантин в монастырях ввели на неопределенный срок.

"Восьмого октября было принято решение закрыть Свято-Троицкий мужской монастырь Тюмени, Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь (Тобольский район), Богородице-рождественский женский монастырь в Тюмени. Точные сроки возобновления работы сейчас назвать затруднительно", - отметил Григорий Мансуров.

По словам священника, все заразившиеся COVID-19 - из Свято-Троицкого мужского монастыря Тюмени. Один заболевший госпитализирован, еще у нескольких человек болезнь протекает в легкой форме. Они изолированы и лечатся в Свято-Троицком монастыре. В остальных монастырях заразившихся нет, здесь карантин ввели в предупредительных целях.

Монастыри в Тюмени и Тобольском районе закрыты для посещения паломников и богомольцев. Желающие могут внести денежное пожертвование или заказать требы онлайн.

Евгений Новоселов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Григорий Мансуров , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:10 11.10.2020В Тюменской области 118 человек заболели COVID-19
13:56 11.10.2020Роспотребнадзор подтвердил случаи заражения COVID-19 в монастырях Тюменской области
13:09 11.10.2020Ветераны Тюменского района могут бесплатно пользоваться мобильной связью
12:44 11.10.2020В Тюменской области четыре монастыря закрыли на карантин из-за COVID-19