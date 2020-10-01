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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 750 жителей Тюменской области заразились коронавирусом за неделю

Общество, 15:19 11 октября 2020

ИА "Тюменская линия"

759 случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области с 5 по 11 октября. Выздоровели 174 человека. Пять - скончались.

Всего с начала пандемии диагноз коронавирусная инфекция был поставлен 10 тыс. 617 человек. За весь период выздоровели 7 тыс. 888. За весь период пандемии в Тюменской области умерли 45 пациентов с коронавирусом.

В ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав России, поэтому важно следовать простым советам.

"Мы просим вас воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест. Ограничьте, по возможности, использование общественного транспорта", - отмечается в сообщении.⠀

Ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе – COVID-19.⠀

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# коронавирус , маски

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