Федеральный эксперт расскажет тюменцам о современной журналистике

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

О роли журналистики в эпоху инноваций и мультимедийного сторителлинга, эволюции жанров и форматах цифровой публицистики расскажет в прямом эфире главный редактор и пресс-секретарь Санкт-Петербургского информационного агентства "Мир" Ирина Каткова 9 октября. Онлайн-лекция "Сторителлинг и немного (или много) о лонгридах" начнется в 17 часов, сообщает мультицентр "Моя территория".

"Многообразие форм подачи информации очень четко демонстрирует ее текучесть и переменчивость. Каких-нибудь десять лет назад никто не мог предположить, что журналистское расследование с трудом обойдется без скриншотов. Теперь же в материалах часто мелькают скриншоты из социальных сетей, добавляя статье правдоподобности. Грани между жанрами и форматами размываются, образуя все новые способы подачи информации. Сторителлинг - как раз один из них. Он предоставляет читателю возможность не только узнать новую информацию, но и самому принять непосредственное участие в ней", — сказала Ирина Каткова.

Ссылка на трансляцию здесь.

Годовой образовательный курс по развитию навыков работы в социальных медиа от мультицентра "Моя территория" запустили в начале марта для всех желающих. По словам руководителя проекта "Медиаштаб" Владимира Березовского, тему использования в медиапродуктах сторителлинга и лонгридов запросили сами участники проекта. Он отметил возвращение у читателей популярности длинных историй о людях и событиях, которые им интересны.

Узнать больше о проекте "Медиаштаб" можно в сообществе мультицентра "Моя территория" ВКонтакте.