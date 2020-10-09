Психиатр назвала симптомы, при которых нужно обращаться к врачу

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Подавленное настроение, нежелание заниматься прежней деятельностью, которая раньше доставляла удовольствие, - повод обратиться к специалистам.

Об основных симптомах, на которые нужно обратить внимание, в преддверии Всемирного дня психического здоровья рассказала начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской помощи областной психиатрической больницы, врач-психиатр высшей категории Анастасия Серкова.

"Особое внимание следует уделить таким симптомам, как подавленное настроение, нежелание заниматься прежней деятельностью, которая раньше доставляла удовольствие, апатия, мрачные и пессимистические мысли о будущем. Это нельзя игнорировать, нужно обращаться за психиатрической помощью. Диванные разговоры и попытки справиться, отмахнуться, внушить себе, что все пройдет, что все временно, не приведут ни к чему хорошему. Правильно — обратиться за помощью к специалистам. Помощь доступна", - подчеркнула она.

Всемирный День психического здоровья, который отмечается 10 октября, призван напомнить людям: каждый может получить квалифицированную помощь психиатра, психотерапевта, психолога. В Тюменской области она бесплатная. Главное, не затягивать, не рассчитывать, что проблемы исчезнут сами собой, а обращаться к специалистам.

На протяжении десятилетий психиатры боролись не только за здоровье людей, но и с ненужными ярлыками, которые отпугивали население. Сейчас можно констатировать: уровень доверия к психиатрической службе возрастает с каждым годом.

"Благодаря доступности психиатрической помощи, возрастающему доверию граждан, люди перестают стесняться и обращаются к специалистам. Работает телефон доверия, есть Центр суицидальной превенции. Граждане еще до обращения к участковому психиатру могут проконсультироваться с психотерапевтом по решению своих психологических проблем. Тенденции ждать до последнего ухудшения психического состояния, когда уже требуется скорая помощь, у нас нет. Люди чаще всего своевременно обращаются к врачам", - рассказала врач-психиатр высшей категории Анастасия Серкова.

Жители Тюмени могут получить помощь по адресу: ул. Червишский тракт, 5; детское отделение - Герцена, 74. Предварительно можно обратиться на телефон доверия 8-800-220-8000. Специалисты готовы ответить на многие вопросы и скоординировать дальнейшие действия.