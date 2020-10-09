ХК "Рубин" уступил в овертайме пензенским хоккеистам

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги встречался с "Дизелем" из Пензы, сообщает пресс-служба клуба.

Встреча завершилась победой гостей в овертайме – 4:5. Счет сибиряки открыли на седьмой минуте, Семен Иванов с близкого расстояния перевел шайбу в сетку. На 10 минуте удачно попал в створ ворот Данила Попов – 1:1. А вскоре Дмитрий Арсенюк реализовал большинство.

На старте второго отрезка нападающий хозяев Алексей Митрофанов броском со средней дистанции восстановил паритет - 2:2. На экваторе матча Максим Колмыков вывел "Дизель" вперед. В начале третьего периода нападающий Денис Давыдов сумел снова счет сравнять. Однако и на этот раз гостям удалось ответить на пропущенную шайбу результативной атакой. На 47-й минуте успеха добился Данила Попов, оформив дубль. В концовке матча Кирилл Меляков точным броском перевел встречу в овертайм. Его рубиновцы начали в большинстве. Создали несколько острых моментов, но на 64-й минуте Данила Попов поразил ворота "Рубина".

Как отметил главный тренер хозяев Михаил Звягин, команда сыграла на уровне своей готовности на данный момент.

"Играли с одним из лидеров чемпионата, соперник недаром находится в верхней части таблицы. Команда "Дизель" на ходу, бежит, наказывает просто за все. Мы уступали в движении, в принятии решений. Но, в принципе, проигрывая по ходу встречи, находили в себе силы догонять, проявляли характер, хорошие эмоции были на скамейке. Думаю, дальше будем набирать обороты", - отметил Михаил Звягин.

Следующий поединок тюменцы проведут дома 10 октября, они примут "Барс" из Казани.