Тюменских инспекторов ДПС будут судить за превышение должностных полномочий

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Расследование уголовного дела в отношении троих сотрудников ДПС завершено в Тюмени. Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 4 января в с. Луговое патруль ДПС заметил группу молодых людей у магазина. Двое инспекторов, не представившись и не предъявив служебное удостоверение, в грубой форме обвинили одного из них в нарушении ПДД, которого тот не совершал.

Когда молодой человек сделал полицейскому замечание, его схватили и отвели к патрульному автомобилю, где третий инспектор ударил его ногой. Его товарища этот же инспектор пнул в колено за съемку происходящего на мобильный телефон.

Затем обвиняемые приехали на дороге Ушакова-Тюмень остановили Daewoo Matiz и потребовали от водителя предъявить документы. Не дав ему возможности выполнить требование, инспекторы вытащили мужчину из машины и положили его на проезжую часть. Полицейские избили мужчину и его жену.

Хотя обвиняемые не признали свою вину, следователи собрали доказательства, подтверждающие причастность полицейских к этим преступлениям. Были допрошены потерпевшие и свидетели, проведены экспертизы, изучены видеозаписи с мобильных телефонов.

Уголовное дело направлено для утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.