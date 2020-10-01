Специалисты рассказали, как организована паллиативная помощь в Тюменской области

Хоспис в Тюмени | Фото: ИА "Тюменская линия" Хоспис в Тюмени | Фото: ИА "Тюменская линия"

Паллиативную помощь жителям оказывают в 11 медицинских организациях Тюменской области, амбулаторно - на базе 24 учреждений. Под наблюдением специалистов около шести тысяч взрослых и чуть более 500 детей, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Вся паллиативная медицинская помощь предоставляется бесплатно.

"Каждый пациент, каждая семья нуждается в своем приоритетном направлении. Одни больные – в адекватном обезболивании, другие - в респираторной поддержке, третьи – в обучении родственников уходу в домашних условиях", - рассказала главный специалист региона по паллиативной помощи взрослым и руководитель ГАУЗ ТО "Хоспис" Ирина Ревнивых.

В регионе активно развивают выездные формы работы, сформированы патронажные бригады в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

За счет областного бюджета и средств регионального благотворительного проекта "Ключ к жизни" больным предоставляется аппаратура для использования дома. В настоящее время такое оборудование и расходные материалы переданы 64 взрослым пациентам и 114 детям. Более 70 юных паллиативных больных обеспечиваются специализированным питанием.

Детям помогают в пяти паллиативных стационарах и 31 амбулаторном учреждении. С пациентами работают не только врачи и медсестры, но и психологи, социальные работники, инструкторы лечебной физкультуры.

Для родственников пациентов с 2019 года действует "Виртуальная школа по уходу и реабилитации", где размещаются обучающие фото и видеоматериалы.