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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Татьяна Голикова: у Западно-Сибирского НОЦ большой индустриальный потенциал

Общество, 10:58 10 октября 2020

оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

За 2019 год и девять месяцев 2020 года Западно-Сибирский НОЦ аккумулировал около 578 млн рублей внебюджетных средств. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время визита в Тюмень, сообщает региональный оперштаб.

"Уровень оснащенности научно-образовательного центра впечатляет. Здесь сосредоточено большое количество молодых людей, желающих учиться, заниматься наукой. Есть большой индустриальный потенциал. Мы увидели, что помимо бюджетных средств, которые выделяются в большом объеме, еще и участие бизнеса, заинтересованного в поддержке научных направлений", – сказала в ходе брифинга вице-премьер.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал о формировании нового национального проекта "Наука и университеты". "Все лучшее, что было заложено в проект "Наука" в 2018 году уже апробировано и сделано, нашло отражение и в нашем новом проекте. Мы внедряем новые программы. Отдельная анонсированная уже нами программа "Стратегического и академического лидерства", направлена на интеграцию развития университетов. К 1 ноября мы представим новый национальный проект", – отметил он.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что пандемия не повлияла на реализацию в регионе нацпроекта "Образование". "Помимо девяти школ и детских садов, которые планируем открыть в этом году, пять из них уже запущено, есть еще две большие программы. Для Тюмени нужно строить еще одну как минимум школу на одну тысячу двести мест. Есть отдельная программа, которую запустили в 2018 году – тридцать две школы в деревянном исполнении необходимо заменить на современные модульные", – подчеркнул глава региона.

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# Александр Моор , Валерий Фальков , НОЦ , Татьяна Голикова

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