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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Спасатели проводят для тюменских школьников открытые уроки

Общество, 16:51 10 октября 2020

Открытые уроки "Основы безопасности жизнедеятельности" проводят в тюменских школах сотрудники 32-го пожарно-спасательного отряда, сообщает региональное МЧС.

Школьникам рассказывают историю создания гражданской обороны, ее цели и задачи, сигналы гражданской обороны и действия по ним, напоминают о правилах поведения во время эвакуационных мероприятий.

Для наилучшего восприятия материала им наглядно демонстрируют надевание защитного костюма Л-1, а также противогазов, респираторов и марлевых повязок.

Сотрудники МЧС рассказывают об особенностях профессии пожарного и спасателя, о работе пожарно-спасательных подразделений, специализированной техники и снаряжении, напоминают правила пожарной безопасности, отвечают на интересующие вопросы.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , школьники

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