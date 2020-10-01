Спасатели проводят для тюменских школьников открытые уроки

Открытые уроки "Основы безопасности жизнедеятельности" проводят в тюменских школах сотрудники 32-го пожарно-спасательного отряда, сообщает региональное МЧС.

Школьникам рассказывают историю создания гражданской обороны, ее цели и задачи, сигналы гражданской обороны и действия по ним, напоминают о правилах поведения во время эвакуационных мероприятий.

Для наилучшего восприятия материала им наглядно демонстрируют надевание защитного костюма Л-1, а также противогазов, респираторов и марлевых повязок.

Сотрудники МЧС рассказывают об особенностях профессии пожарного и спасателя, о работе пожарно-спасательных подразделений, специализированной техники и снаряжении, напоминают правила пожарной безопасности, отвечают на интересующие вопросы.