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Минобрнауки сообщает о старте стипендиальной программы

Общество, 14:37 10 октября 2020

О старте стипендиальной программы CREMLINplus FP сообщает Минобрнауки РФ. К участию приглашают работников российских исследовательских инфраструктур.

Стипендиальная программа предлагает стипендии для участия менеджеров разного уровня и операторов всех исследовательских инфраструктур в тематических тренингах, летних школах и семинарах.

Мероприятия ориентированы на совершенствование навыков и способов управления исследовательскими инфраструктурами в различных тематических областях.

В связи с эпидемией COVID-19 запуск программы был отложен на несколько месяцев, программа претерпела ряд изменений, включая корректировку сроков подачи заявок. В настоящее время запуск CREMLINplus FP запланирован на октябрь 2020 года с 4 раундами и 4 крайними сроками подачи заявок в году: 1 ноября, 1 февраля, 1 мая, 1 августа.

С проектом процедуры конкурсного отбора в рамках указанной стипендиальной программы можно ознакомиться на сайте Национальной контактной точки "Исследовательские инфраструктуры".

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# Министерство образования и науки , стипендии

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