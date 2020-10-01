Минобрнауки сообщает о старте стипендиальной программы

О старте стипендиальной программы CREMLINplus FP сообщает Минобрнауки РФ. К участию приглашают работников российских исследовательских инфраструктур.

Стипендиальная программа предлагает стипендии для участия менеджеров разного уровня и операторов всех исследовательских инфраструктур в тематических тренингах, летних школах и семинарах.

Мероприятия ориентированы на совершенствование навыков и способов управления исследовательскими инфраструктурами в различных тематических областях.

В связи с эпидемией COVID-19 запуск программы был отложен на несколько месяцев, программа претерпела ряд изменений, включая корректировку сроков подачи заявок. В настоящее время запуск CREMLINplus FP запланирован на октябрь 2020 года с 4 раундами и 4 крайними сроками подачи заявок в году: 1 ноября, 1 февраля, 1 мая, 1 августа.

С проектом процедуры конкурсного отбора в рамках указанной стипендиальной программы можно ознакомиться на сайте Национальной контактной точки "Исследовательские инфраструктуры".